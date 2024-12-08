СМИ: Самолет со сбежавшим из Сирии Асадом разбился
- 8.12.2024, 10:25
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В настоящее время местонахождение бывшего диктатора неизвестно.
По проверенной информации, самолет, на котором находился сирийский диктатор Башар Асад, резко начал терять высоту, а затем скрылся с радаров, передает ТСН.
По данным FlightRadar, cамолет Ил-76Т с номером SYR9218, на борту которого предположительно находился Асад, разбился вблизи Аль-Сувейри.
На месте предположительного падения был взрыв, самолет до этого пропал с радаров.