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СМИ: Самолет со сбежавшим из Сирии Асадом разбился

  • 8.12.2024, 10:25
  • 23,950
СМИ: Самолет со сбежавшим из Сирии Асадом разбился

В настоящее время местонахождение бывшего диктатора неизвестно.

По проверенной информации, самолет, на котором находился сирийский диктатор Башар Асад, резко начал терять высоту, а затем скрылся с радаров, передает ТСН.

По данным FlightRadar, cамолет Ил-76Т с номером SYR9218, на борту которого предположительно находился Асад, разбился вблизи Аль-Сувейри.

На месте предположительного падения был взрыв, самолет до этого пропал с радаров.

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