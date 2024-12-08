СМИ: Самолет со сбежавшим из Сирии Асадом разбился 8.12.2024, 10:25

23,950

В настоящее время местонахождение бывшего диктатора неизвестно.

По проверенной информации, самолет, на котором находился сирийский диктатор Башар Асад, резко начал терять высоту, а затем скрылся с радаров, передает ТСН.

По данным FlightRadar, cамолет Ил-76Т с номером SYR9218, на борту которого предположительно находился Асад, разбился вблизи Аль-Сувейри.

На месте предположительного падения был взрыв, самолет до этого пропал с радаров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com