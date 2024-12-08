Reuters: Наиболее вероятно, что самолет Асада сбили на подлете к российской базе «Хмеймим» 8.12.2024, 12:48

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Скорее всего диктатор погиб.

Правитель Сирии Башар Асад, бежавший из Дамаска, может быть мертв. По данным двух источников Reuters, существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе.

Предположительно Асад покинул Дамаск на самолете в неизвестном направлении. Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) не исключил, что частный самолет, вылетевший из аэропорта Дамаска, перевозил именно его.

Согласно данным Flightradar24, Ил-76 авиакомпании Syrian Air в 4:55 по Дамаску вылетел из аэропорта города. Сначала он направлялся на восток, в сторону Ирака, затем повернул в направлении российской военной базы «Хмеймим» на побережье. Не долетев до цели, борт совершил резкий разворот, после чего исчез с радаров в 5:39.

При исчезновении с радаров самолет находился на высоте 500 м.

Reuters не удалось сразу установить, кто находился на борту. Два сирийских источника заявили, что существует очень высокая вероятность того, что Асад находился на этом борту и мог погибнуть в авиакатастрофе. Причина в том, что, согласно данным сайта Flightradar, остается загадкой, почему самолет неожиданно развернулся и исчез с карты. «Возможно, он исчез с радаров, поскольку был отключен транспондер (приемопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал. — Прим. ред.) был отключен, но я считаю, что более вероятно, что самолет был сбит», — сообщил один сирийский источник, не вдаваясь в подробности.

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