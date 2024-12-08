В Польше продлили упрощенный порядок выдачи проездных документов белорусам 1 8.12.2024, 15:01

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Фото: «Белсат»

До 30 июня 2025 года.

Упрощенный порядок выдачи польских проездных документов иностранца для граждан Беларуси будет продлен до 30 июня 2025 года.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Дущик на встрече с представителями демократических сил, сообщает «Белсат».

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Дущик проинформировал, что упрощенный порядок выдачи польских проездных документов для граждан Беларуси будет продлен до 30 июня 2025 года.

Комментируя новую миграционную политику Польши, замминистра подчеркнул, что она не направлена против белорусов, а имеет целью усилить противодействие нелегальной миграции. При этом Дущик отметил, что относительно применения Дублинского регламента Польша будет придерживаться его норм по вопросам, касающимся правил въезда на территорию страны: вопросы легализации иностранных граждан должны рассматриваться на территории страны первого въезда.

Отдельно обсуждалось признание проездного документа иностранца в качестве документа, удостоверяющего личность на территории Польши. МВД Польши планирует проанализировать практическое применение этого и при необходимости инициирует внесение соответствующих изменений в закон об иностранцах.

Обсуждался вопрос о сроке действия проездного документа иностранца, который сейчас выдается на один год. Сейчас МВД Польши анализирует технические и правовые возможности продления срока действия проездного документа, например, до двух или трех лет. Однако реализация этого подхода потребует соблюдения стандартов биометрии.

Польский проездной документ выдается иностранцу, который потерял свой проездной документ, или он был поврежден, или истек срок действия.

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