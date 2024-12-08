В российском МИД намекнули, что Асад жив 8.12.2024, 16:03

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Башар Асад

Но согласился передать власть.

В России заявили, что диктатор Сирии Башар Асад якобы выехал из страны после переговоров и согласился передать власть «мирным путем». Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Такое решение Асад якобы принял в результате переговоров «с рядом участников вооруженного конфликта» в Сирии. По словам представителей министерства, Россия участия в этих переговорах не принимала.

Поэтому Асад оставил президентский пост и уехал из страны, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

В МИД РФ заявили, что якобы поддерживают связь со всеми сирийскими оппозиционными группировками. В то же время там уверяют, что угрозы для российских военных баз в Сирии пока нет, хотя их статус переведен в режим повышенной боевой готовности.

Ранее Reuters и ресурс Flightradar сообщили, что президент Сирии Башар аль-Асад, вероятно, погиб в авиакатастрофе, когда бежал из страны с приближением к столице повстанцев.

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