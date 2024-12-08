Появилось видео массированного удара Израиля по военному наследию режима Асада 8.12.2024, 22:59

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Целью стали тяжелое оружие, авиация и склады.

Израиль после падения диктаторского режима Башара Асада в Сирии начал активно уничтожать все военные объекты на сирийской территории, которые потенциально могут угрожать еврейскому государству.

В Сети опубликовано видео массированных авиаударов по авиабазе, принадлежавшей армии Асада, сообщает «Диалог.UA».

Офицер израильской армии Игаль Левин акцентирует внимание на том, что интенсивные удары наносятся со вчерашнего дня.

Целью является все, что может нести угрозу Израилю: тяжелое и дальнобойное оружие, аэродромы, авиация, склады с боеприпасами, включая химические.

Зарубежные СМИ также пишут об ударах израильской армии по складам боеприпасов и заводу химоружия в Сирии с целью помешать повстанцам их захватить.

Сообщается о горящем здании в Дамаске после предполагаемой воздушной атаки. Речь может идти о складе с боеприпасами, расположенном неподалеку от аэропорта.

В ЦАХАЛ тем временем обратились к жителям юга Сирии с призывом оставаться в своих домах в целях безопасности до дальнейшего уведомления.

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