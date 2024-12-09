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Роковая ошибка Лукашенко

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  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 9.12.2024, 8:29
  • 10,166
Роковая ошибка Лукашенко

Сходство сценариев — налицо.

Мы не будем анализировать падение режима офтальмолога Асада в парадигме режим пал - оппозиция победила. Так как с режимом все понятно, а вот оппозиция - очень сложное определение в данном случае - различные группировки, поддерживаемые различными внешними и внутренними силами. Однако можно констатировать, что вместе с Асадом в Сирии проиграли Россия и Иран, которые 9 лет помогали удерживаться другу Башару.

Однако обратим внимание на то, как легко развалилась династическая автократия, в которой было все: фэйковые выборы, отсутствие народной поддержки, всепроникающая коррупция, опора на горстку силовиков и полная зависимость от внешней поддержки таких же диктаторов. Знакомая конфигурация?

Поэтому в Минске, где еще вчера орали: «Башар, мы с тобой до конца», - погрустнели. Так как уж очевидно сходство ситуации и возможных сценариев.

Тотальная зависимость от внешней силовой и финансовой поддержки Hоccии обнажила банкротство режима Лукашенко. Однако дальнейшая поддержка обусловлена тотальной лояльностью и ещё большей зависимостью. Поход синепалого «на выборы» стал роковой ошибкой режима.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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