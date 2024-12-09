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Крах режима Асада: Россия просит Турцию о помощи

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  • 9.12.2024, 8:46
  • 13,500
Крах режима Асада: Россия просит Турцию о помощи

Оккупантам нужны гарантии безопасности в Сирии.

Российская Федерация запросила у Турции помощь в выводе своего военного контингента с территории Сирии.

Об этом со ссылкой на источники пишет CNN Türk.

По данным издания, исключением станут лишь силы на военно-морской базе Тартус и воздушной базе Хмейми. Однако сейчас Москва ищет способ и содействие Анкары в безопасном выводе части своих войск:

«Похоже, что эти войска будут переведены на территорию, подконтрольную турецким вооруженным силам, а затем будут отправлены в Россию по воздуху. Россия попросила о такой помощи, чтобы безопасно вывести свои войска. Марионеточные силы Ирана уже достаточно давно не являются эффективными в Сирии», — говорится в сообщении.

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