Крах режима Асада: Россия просит Турцию о помощи

Крах режима Асада: Россия просит Турцию о помощи1
- 9.12.2024, 8:46
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Оккупантам нужны гарантии безопасности в Сирии.
Российская Федерация запросила у Турции помощь в выводе своего военного контингента с территории Сирии.
Об этом со ссылкой на источники пишет CNN Türk.
По данным издания, исключением станут лишь силы на военно-морской базе Тартус и воздушной базе Хмейми. Однако сейчас Москва ищет способ и содействие Анкары в безопасном выводе части своих войск:
«Похоже, что эти войска будут переведены на территорию, подконтрольную турецким вооруженным силам, а затем будут отправлены в Россию по воздуху. Россия попросила о такой помощи, чтобы безопасно вывести свои войска. Марионеточные силы Ирана уже достаточно давно не являются эффективными в Сирии», — говорится в сообщении.