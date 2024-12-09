Ученые развеяли популярный миф о рыбных консервах 9.12.2024, 10:24

Консервированный тунец — настоящий «подарок» для спортсменов.

Датские ученые установили, что консервация рыбы не лишает ее полезных веществ, а помогает сохранить белок, витамины и микроэлементы. Результаты исследования опубликованы в журнале Scandinavian Journal of Public Health (SJPH).

Многие люди считают консервы менее полезными по сравнению со свежей рыбой. Однако, по мнению ученых, при правильной технологии консервации и хранения 90% питательных веществ сохраняется.

Специалисты отмечают, что рыбные консервы обладают уникальным питательным составом. Они богаты легкоусвояемым белком, а также витаминами и минералами, которые важны для здоровья. Одним из ярких примеров является печень трески, известная высоким содержанием витамина D и омега-3 жирных кислот.

Витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфор, которые необходимы для роста костей, а также помогает работе иммунитета. Омега-3 поддерживают здоровье сосудов и сердца, за счет повышения уровня «хорошего» холестерина и снижения «плохого».

Исследователи добавили, что консервированный тунец — настоящий «подарок» для спортсменов и тех, кто следит за фигурой. Он содержит максимальное количество белка с феноменальной усвояемостью до 95%.

Исследования датских ученых также подчеркнули, что микроэлементы рыбных консервов активно участвуют в функционировании ключевых систем организма, включая сердечно-сосудистую, кроветворную, нервную и иммунную. Витамины группы B, фосфор, кальций и цинк сохраняют свою биологическую активность даже после процесса консервации.

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