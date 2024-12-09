Белорусов ждут 50 дней оттепели 9.12.2024, 10:59

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Погода этой зимой будет неустойчивая.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ сделал предварительный прогноз на предстоящие три зимних месяца – декабрь 2024, январь и февраль 2025.

Дмитрий Рябов отметил, что по прогнозам метеорологов, предстоящая зима будет мягкой и теплой, оттепели будут преобладать над морозами, а ожидаемые среднемесячные температуры воздуха превысят норму на 1-3 градуса.

Во время оттепелей, а они длятся обычно 4-6 дней, можно ждать облачную погоду с осадками, ветром и туманом. Количество дней с оттепелью варьируется от 25 на северо-востоке до 50 на юго-западе Беларуси.

Да и зима длится в Беларуси по-разному. Обычно это 105 дней на юго-западе и 145 дней на северо-востоке страны.

«Однако предстоящая зима будет характеризоваться неустойчивой погодой, что приведет к чередованию теплых и влажных воздушных масс с юга с холодными и сухими воздушными массами с севера и северо-востока, вызванными арктическими воздушными потоками», - отметил Дмитрий Рябов.

А вот осадков, снега, снега с дождем, небесная канцелярия, как ожидают синоптики, насыплет в эту зиму больше нормы, которая составляет 115 мм.

«Не обойдется, конечно, и без неблагоприятных и опасных явлений погоды – снегопадов, сильного ветра, метелей, туманов и гололедных явлений. Если оценивать зиму в целом, то она будет относительно мягкой, снежной, но неустойчивой и капризной», - отметил синоптик.

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