«Российские пилоты стали добычей»1
- 9.12.2024, 11:19
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Опубликованы эксклюзивные кадры спецоперации СБУ в Керченской бухте.
Служба безопасности Украины опубликовала эксклюзивные кадры спецоперации морских дронов Sea Baby в Керченской бухте.
Операция состоялась в ночь с 5 на 6 декабря. Тогда украинские дроны Sea Baby сошлись в бою с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами.
«Российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но именно они стали добычей, потому что морские дроны открыли ответный огонь», - добавляет СБУ.