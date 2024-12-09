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«Российские пилоты стали добычей»

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  • 9.12.2024, 11:19
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«Российские пилоты стали добычей»

Опубликованы эксклюзивные кадры спецоперации СБУ в Керченской бухте.

Служба безопасности Украины опубликовала эксклюзивные кадры спецоперации морских дронов Sea Baby в Керченской бухте.

Операция состоялась в ночь с 5 на 6 декабря. Тогда украинские дроны Sea Baby сошлись в бою с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами.

«Российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но именно они стали добычей, потому что морские дроны открыли ответный огонь», - добавляет СБУ.

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