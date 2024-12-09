Врачи назвали самые полезные продукты для почек

Врачи назвали самые полезные продукты для почек2
- 9.12.2024, 11:30
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Один из них — ананас.
Чтобы сохранить почки здоровыми, важно следить за своим питанием и употреблять в пищу полезные для этого органа продукты. Ведь почки — естественный фильтр организма человека, пишет onclinic.ua.
Почки очищают организм от токсических веществ, выводят из него лишнюю жидкость, поддерживают артериальное давление, участвуют в обмене кальция и фосфора. Через почки, являющиеся естественным фильтром организма, проходит большой поток крови (около 1,2 литра в минуту у взрослого). Длина каждой почки составляет около 12 см, а вес — около 150 г.
Полезна ли вода для почек?
Вода — самая важная жидкость для организма человека. Клетки используют воду для транспортировки токсинов из органов и тканей в кровоток. Затем вода помогает почкам при фильтрации этих токсинов и создании мочи, которая выводит токсины из организма. Для поддержания этой функции желательно пить воду каждый раз, когда возникает жажда.
Если в теле человека с хроническим заболеванием почек накапливается жидкость и опухают ноги, врач может рекомендовать ему ограничить суточное потребление жидкости.
Еда, полезная для почек
Для нормального функционирования почек и профилактики их заболеваний рекомендуем употреблять в пищу жирную рыбу, сладкий картофель, зеленые овощи и оливковое масло. Лосось, тунец и другая жирная рыба, богатая жирными кислотами омега-3, могут стать полезным дополнением к любой диете. Ведь содержащиеся в них омега-3 жирные кислоты сокращают уровень жиров в крови и препятствуют повышению кровяного давления, что улучшает работу почек. При этом нужно учитывать, что в морской и океанической рыбе содержится гораздо больше жирных кислот, чем в речной рыбе. К тому же, речная рыба не содержит брома и йода.
Сладкий картофель (батат) содержит витамины и минералы (например, калий), помогающие почкам сбалансировать уровень натрия в организме. Большое количество витаминов, клетчатки и минералов, необходимых для здоровья почек, содержится в зеленых овощах (шпинате, брокколи). Также зеленые овощи являются источником антиоксидантов, которые выполняют роль естественного щита для организм и способствуют обновлению клеток, тканей и органов человеческого организма, что полезно для почек. В качестве заправки для салатов лучше всего использовать оливковое масло — источник мононенасыщенных жирных кислот (в том числе, олеиновой кислоты), полезной для работы почек.
При болезнях почек полезны красный болгарский перец (содержит большое количество витаминов A и C, необходимых для работы почек), чеснок (содержит антиоксиданты) и цветная капуста (способствует снижению уровня сахара в крови).
Фрукты для почек
Полезным для почек перекусом являются яблоки. Ведь в яблоках содержится большое количество витамина C и пектин, помогающий снизить уровень сахара и уровень холестерина в крови. Яблочная кожура является источником антиоксидантов, в том числе кверцетина, который защищает клетки мозга от старения.
Положительное влияние на работу почек оказывают арбуз и ананас. Арбуз, обладающий мочегонным эффектом, промывает почки от песка, растворяет соли и выводит их из организма. Ананас содержит клетчатку, марганец, витамин C, а также оказывает противовоспалительный эффект.
Какие ягоды полезны для почек?
Людям с хронической почечной недостаточностью полезны клюква, земляника, черника, вишня и красные сорта винограда. Клюква способствует очищению почек, оказывает противовоспалительное и антисептическое воздействие. Земляника, черника и виноград очищают почки и способствуют выведению из них камней. Вишня богата пектиновыми веществами и содержит хлорогеновую кислоту, нормализующую работу почек.