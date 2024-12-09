У Путина и Лукашенко истерика: после падения Асада может сработать принцип домино 12 9.12.2024, 12:54

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Мы наблюдаем начало распада России.

Режим Башара Асада в Сирии пал. Диктатор, чья семья с 1970 года правила страной, бежал. Как меняется расклад сил в этом сложном регионе? Станет ли поражение Асада ударом по России? Будет ли Путин защищать Лукашенко?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко:

— Абсолютно никто не ожидал, что режим Асада падет буквально за три дня. Во-первых, самое главное, это пример того, что невозможно удерживать власть силой в течение долгого времени без народной поддержки.

Во-вторых, пускай с иностранной помощью, но именно сирийские повстанцы различных идеологических направлений боролись с Асадом много лет и одержали победу.

Удары Израиля по «Хезболле» (практическому уничтожению ее как военной силы), удары по складам иранской армии и шиитской милиции из Ирака, привели к слому военной машины, поддерживающей Асада.

Надо помнить, что и старший Асад, правивший Сирией 30 лет, и его сын, относятся к алавитам. Они только в последнее время стали считаться ветвью шиизма, а на самом деле они ведут свою родословную еще от так называемых исмаилитов, которых многие не считают мусульманами. Алавитам в Сирии было необходимо добиться того, чтобы шиитские богословы признали их как шиитов, потому что в сирийской Конституции президентом может быть только мусульманин.

Поэтому Асад смог стать президентом, заручившись поддержкой иранских богословов, которые признали алавитов шиитами. Это важный момент, потому что 75% сирийцев относятся к суннитской ветви ислама.

Вначале Асад мог удерживать власть с поддержкой СССР. Мы знаем, что Партия арабского социалистического возрождения в свое время очень сильно поддерживалась из Москвы вооружением. Это была такая диктатура арабского псевдосоциализма, а когда СССР распался, власть стало сложно удерживать. В 2011 году народ восстал в результате Арабской революции, но здесь на помощь уже младшему Асаду пришел Иран.

Сейчас, после падения Дамаска, позиции Ирана в регионе сильно ослабли. Это безусловная победа лидеров суннитского мира — Саудовской Аравии и Турции. Это, конечно же, не значит, что там быстро наступит мир, что все будет замечательно. У Турции существуют большие проблемы с курдами, у арабских повстанцев тоже сложные отношения с курдами, но все едины в одном: главной страной, которая проиграла, является путинская Россия.

Мы знаем, что Сирия была такой «базой подскока» для операций Путина в Африке, а сейчас она практически потеряна. Это ударит и по интересам России в Африке, и по возможности поддерживать диктаторские африканские режимы.

Сегодня многое будет зависеть от политики Франции, потому что исторически территория Леванта — Ливана и Сирии — была в зоне ответственности этой страны. Если Франция и Великобритания предпримут решительные шаги по преобразованию этого региона, то, возможно, удастся избежать хаоса.

— Россия, скорее всего, потеряет свои военные базы в Сирии. Когда-то СССР пришлось выводить войска из Афганистана. И мы знаем, к чему это привело. Какие последствия будут в этот раз ?

— Падение Дамаска за три дня показало слабость России, и то, о чем говорил и я, и многие аналитики — Россия невероятно слаба. Сегодня у нее нет ресурсов ни на войну в Сирии, ни на операции в Африке, ни на войну в Украине. Это нужно понимать. У Путина просто нет денег.

Оказалось, что «неработающие санкции» работают, дружба с «великим Ираном» в этом регионе, все стратегические действия России на протяжении десятилетий, просто рухнули.

С другой стороны, можно сказать, что продолжается распад СССР. В Ливии тоже режим Каддафи рухнул, а сейчас рухнул режим Асада, потому что нет денег, ресурсов, военной силы у Путина. Он блефует.

Как менеджер он никакой. Россия могла бы иметь сегодня около 6-8 триллионов долларов ВВП, если бы не влезла в военные конфликты, начиная с Грузии, не проводила бы политику противостояния с Западом.

Теперь же ее ВВП колеблется от полутора до двух триллионов. Россия и так еле выживала, а теперь развязала эти войны. Мы видим ее агонию. Самое главное — демографическая катастрофа. За огромные деньги люди из глубинки готовы воевать, но это фатально подрывает экономику России.

— Интересно отреагировал на события в Сирии Дональд Трамп. Он заявил о слабости России и российской экономики, что стало причиной поражения в Сирии и огромных потерь в Украине. До выборов он говорил о сильной России. Почему такая смена риторики?

— Я в его заявлении услышал, что «нужно быстрее спасать Владимира», как он часто называет Путина. Слова Трампа о том, что «Украине нужно быстрее заключать мир любым путем», напомнили мне знаменитую речь Джорджа Буша-старшего в 1991 году, которая вошла в историю как «Котлета по-киевски» или «Chicken Kiev speech». Когда распадался СССР, Джордж Буш призвал украинцев «поддержать Горбачева» и «не проявлять национализм».

Заявления Трампа очень напоминают эти слова. Выходит, что его советники просто просчитались, а самое главное — они не понимают, что Путин блефует и как никогда слаб.

У меня есть надежда, что Трамп выполнит одно из своих обещаний. «Мира в Украине за 24 часа еще до инаугурации» уже не будет, но, надеюсь, что он сдержит обещание снизить цены на бензин для американцев, обвалив мировые цены на нефть. Это будет серьезный удар по России, который покажет реальное состояние РФ как государства. Думаю, может сработать принцип домино, если действия Запада будут адекватными.

Украинцам же нужно стоять изо всех сил, ведь ситуация показала, что диктаторские режимы падают очень быстро. Может случиться так, что Путину придется выводить войска из оккупированных территорий Украины.

— Буквально несколько дней назад Лукашенко и Путин в Минске подписали «гарантии безопасности», белорусский правитель попросил ракеты «Орешник» у главы Кремля. И все это на фоне того, что Россия отказалась спасать Асада. Напрашивается вопрос: будет ли Путин спасать Лукашенко?

— Конечно, нам важна собственная жизнь. Моя жизнь прошла при 18-ти годах диктатуры Брежнева, а теперь более 30 лет диктатуры Лукашенко. Но в историческом масштабе это небольшой период. Мы видим, что диктаторские режимы продолжают рушиться. Сейчас мы наблюдаем начало распада России, отсекаются рудиментарные щупальца, оставшиеся от СССР.

Рудиментарное сознание генералов и экспертов, которые мыслят категориями сверхдержавы, ошибочно, ведь Россия может перестать быть даже региональной державой, а вся ее энергия будет направлена на противодействие самораспаду.

Мои знакомые спрашивали: «А что значат все эти «союзные» документы по гарантиям безопасности для Лукашенко?» Это истерика двух диктаторов. Они знают реальное положение вещей. Ведь денег у России, наверное, также осталось «на три дня». Бряцание оружием и потуги кого-то запугать напоминают одну ящерицу, которая на самом деле маленькая, а в какой-то момент делает страшную пасть, становится выше ростом. Вот Лукашенко точно такая ящерица, только старая, да еще и имеющая в друзьях не самого молодого партнера, который обещает, что «я тебя, Саша, «защитю». Асада уже защитили. То же самое ждет Лукашенко.

Я уверен, что в Беларуси будет смена власти, ведь когда 90% населения против тебя, когда твои элиты против тебя, а ты не можешь им предложить будущее для них и их детей, это означает катастрофу.

Уверен, что в Беларуси смена режима будет похожей по скорости на падение Асада, но по форме вариант будет другим. Беларусь — европейская страна, граничащая со странами ЕС и НАТО, а также Украиной, которая сражается за свободу.

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