Песков рассказал, что Асада спрятали

Песков рассказал, что Асада спрятали5
- 9.12.2024, 13:37
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Путин не собирается встречаться с беглым диктатором.
Встречи с бежавшим из Сирии в Россию диктатором Башаром Асадом в официальном графике Путина нет. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«В официальном графике Путина такой встречи нет. По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать. Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут, и это его решение», — ответил он на вопрос о планах Путина встретиться с Асадом на фоне сообщений о прибытии диктатора.
После захвата сирийскими повстанцами Дамаска 8 декабря Асад покинул страну на самолете. РосСМИ сообщили, что он прибыл вместе с семьей в Москву и Россия предоставила ему убежище.