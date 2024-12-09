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На свободу вышла бывший главред БелаПАН Ирина Левшина

  • 9.12.2024, 16:22
  • 4,028
На свободу вышла бывший главред БелаПАН Ирина Левшина
Ирина Левшина

Она целиком отбыла срок.

На свободу вышла бывший главред БелаПАН Ирина Левшина, сообщает БАЖ.

Она целиком отбыла срок. По информации правозащитного центра «Вясна», Левшина освободилась 7 декабря.

Ирину Левшину задержали 18 августа 2021 года. Ее обвиняли по ч. 1 ст. 361–1 Уголовного кодекса — в создании или руководстве «экстремистским формированием». Власти признали информационное агентство БелаПАН «экстремистским формированием» только через три месяца после задержания Левшиной.

Суд по «делу БелаПАН» начался 6 июня 2022 года в Минском областном суде и длился четыре месяца. Судья Вячеслав Тулейка 6 октября вынес приговор: Ирине Левшиной назначили 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также по «делу БелаПАН» были вынесены приговоры: журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову — 14 лет колонии; его жене Ирине Злобиной — 9 лет колонии; экс-директору БелаПАН Дмитрию Наважилову — 6 лет колонии.

В начале 2023 года Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу фигурантов «дела БелаПАН». Судья Андрей Ковальчук оставил приговоры в силе. В скором времени Ирину Левшину этапировали в женскую исправительную колонию № 4 в Гомеле.

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