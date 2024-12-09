На свободу вышла бывший главред БелаПАН Ирина Левшина 9.12.2024, 16:22

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Ирина Левшина

Она целиком отбыла срок.

На свободу вышла бывший главред БелаПАН Ирина Левшина, сообщает БАЖ.

Она целиком отбыла срок. По информации правозащитного центра «Вясна», Левшина освободилась 7 декабря.

Ирину Левшину задержали 18 августа 2021 года. Ее обвиняли по ч. 1 ст. 361–1 Уголовного кодекса — в создании или руководстве «экстремистским формированием». Власти признали информационное агентство БелаПАН «экстремистским формированием» только через три месяца после задержания Левшиной.

Суд по «делу БелаПАН» начался 6 июня 2022 года в Минском областном суде и длился четыре месяца. Судья Вячеслав Тулейка 6 октября вынес приговор: Ирине Левшиной назначили 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также по «делу БелаПАН» были вынесены приговоры: журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову — 14 лет колонии; его жене Ирине Злобиной — 9 лет колонии; экс-директору БелаПАН Дмитрию Наважилову — 6 лет колонии.

В начале 2023 года Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу фигурантов «дела БелаПАН». Судья Андрей Ковальчук оставил приговоры в силе. В скором времени Ирину Левшину этапировали в женскую исправительную колонию № 4 в Гомеле.

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