Россияне попытались форсировать реку в Курской области, но понесли потери 9.12.2024, 17:33

Видеофакт.

Российские войска попытались форсировать реку в Курской области. Однако украинские бойцы помешали оккупантам, нанеся им большие потери в живой силе и технике.

Как сообщается в Telegram украинского подразделения Pentagon 225-го отдельного штурмового батальона, наступление врага началось ночью в сложных погодных условиях под сильным снегопадом. Российские войска перебросили понтонный мост через реку, чтобы обеспечить проход тяжелой техники поближе к позициям украинских бойцов.

«Украинские разведчики вовремя обнаружили передвижение врага еще на этапе подготовки к переправе. На основе полученных данных командование оперативно привлекло FPV-дроны для поражения техники противника», - отметили в подразделении.

Первый точный удар по главной машине остановил движение колонны, заставив остальную технику совершать маневры. Последующий удар по запирающей машине перекрыл пути для отступления, что значительно усложнило ситуацию для врага.

Как отметили украинские бойцы, координированные действия всех подразделений позволили эффективно приостановить атаку россиян. В результате противник понес значительные потери в технике, что нанесло ему серьезный материальный ущерб.

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