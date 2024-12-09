Расходы бюджета РФ на войну установили новый рекорд 4 9.12.2024, 19:36

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2 миллиарда рублей в час.

Осеннее наступление российской армии в Донбассе, которое обернулось рекордным с начала вторжения числом жертв, легло тяжелым бременем на российский федеральный бюджет, передает The Moscow Times.

В третьем квартале бюджетные расходы по статье «национальная оборона» достигли беспрецедентных 4,328 триллиона рублей, подсчитал на основании данных «Электронного бюджета» научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

По сравнению со вторым кварталом военные траты бюджета увеличились на 80%, а в годовом выражении — на 53%. В среднем на содержание армии и закупку оружия в июле-сентябре российское правительство тратило 329 млрд рублей в неделю, 47 млрд рублей в день, или 1,96 млрд рублей в час.

На десятки процентов подскочили как открытые расходы, так и секретные, следует из подсчетов Клюге: в публичной части бюджета на оборону было израсходовано 1,381 трлн рублей (+71% ко второму кварталу), а в закрытой - 2,947 трлн (+131%).

В результате за один квартал «военная машина» съела почти три годовых бюджета всей системы высшего образования в стране (1,546 трлн рублей), 15 годовых бюджетов нацпроекта «Здравоохранение» и около 15 годовых бюджетов крупных регионов, таких как Иркутская область (270 млрд рублей) или Новосибирская область (333 млрд).

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