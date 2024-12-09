Гражданин Литвы заподозрен в шпионаже в пользу России 9.12.2024, 20:37

У подозреваемого, помимо литовского, есть российское гражданство.

Власти Литвы заподозрили члена консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы» в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает BNS со ссылкой на заявление сотрудника Генеральной прокуратуры Артураса Урбялиса. Досудебное расследование завершено, дело в ближайшее время будет передано в суд.

LRT называет имя подозреваемого – Эдуард Манов. Он в 2011 году выдвигал свою кандидатуру на выборах в городской совет Шяуляя на севере страны и входил в совет шяуляйского отделения Союза политических заключенных и ссыльных Литвы.

Манов известен как фотохудожник и в 2014 году в Шяуляе представил свою выставку фотографий под названием «Литва – в моём сердце».

По словам прокурора, у подозреваемого, помимо литовского, есть российское гражданство. По данным следствия, обмен информацией с Москвой производился по шифрованной радиосвязи. Утверждается, что в ходе расследования было обнаружено и изъято «сложное шпионское оборудование».

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