Турецкие банки начали закрывать счета компаниям из России 1.02.2024, 9:01

Введены ограничения и в отношении физических лиц из РФ.

Российские компании столкнулись с закрытием счетов в турецких банках, а физические лица, желающие завести банковскую карту, — с ужесточением требований, рассказали «Ведомостям» владельцы бизнеса, финансовые консультанты и представители деловых объединений.

С конца прошлого года турецкие банки стали приостанавливать связанные с Россией платежи, сообщали Bloomberg и «Коммерсант». По словам собеседников «Ведомостей», расчеты до сих пор заморожены. При этом если раньше под ограничения попадали компании, находящиеся под санкциями, то теперь это распространилось почти на всех.

Ограничения ужесточились после указа президента США Джо Байдена от 22 декабря 2023 года. Он позволяет американскому минфину вводить меры против иностранных банков, которые помогают проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействуют поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу.

До декабря в Турции были «два всеядных и два полувсеядных банка» с точки зрения работы с Россией, говорит источник «Ведомостей». Первой категории пригрозили включением в американский список SDN (Specially Designated Nationals List — список подсанкционных лиц). После этого они закрыли корсчета значительной части российских компаний и банков.

«Полувсеядные» банки также начали разрывать отношения, но главным образом с теми, кто стал клиентом после начала войны в Украине, утверждает источник издания.

«Компаниям действительно начали рекомендовать завершить операции с банком и закрыть счет. Это касается прежде всего бизнеса, который использовал Турцию как транзитную для расчетов и поставок юрисдикцию, а также нефтегазовых трейдеров», — говорит консультант по международным платежам Искандер Миргалимов. Также, по его словам, турецкие банки ужесточают условия для открытия счетов физлицам — если раньше карточки заводили всем, то теперь появилось требование к новым клиентам поддерживать высокие остатки на депозитах.

После того как турецкие банки прекратили проводить платежи за экспорт в Россию, в ситуацию вмешались власти Турции, писала газета Economim. В результате банк Emlak Katılım стал проводить денежные переводы за экспорт в Россию товаров четырех отраслей: продуктов питания, текстиля, одежды и обуви. Однако проблемы остаются с автомобильной и машиностроительной отраслями.

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что российская сторона поддерживает контакт с властями Турции по вопросу платежей. После этого источник «РИА Новости» утверждал, что государственные банки страны частично возобновили транзакции с Россией.