Bild: Буданов и Сырский выступили против отстранения Залужного 1 1.02.2024, 13:47

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На решение об отставке могли повлиять разногласия по Авдеевке.

Президент Украины Владимир Зеленский действительно пытался отстранить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако против выступили глава ГУР Миноборороны Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, пишет Bild.

Отмечается, что военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель полагает, что новым главнокомандующим Зеленский хотел сделать как раз Александра Сырского, поскольку «он более лоялен президенту».

По его мнению, Зеленский настаивал на удержании Бахмута летом 2023 года. Залужный был против, так как с военной точки зрения в этом уже не было смысла.

Кроме того, Bild пишет, что Залужный еще несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, однако Зеленский отказал ему в этом и 30 декабря лично поехал в город на линию фронта, чтобы поддержать бойцов ВСУ.

Также один из украинских офицеров, пожелавший сохранить анонимность, заявил Bild, что борьба за власть в Украине - сложная и долгая история, которая негативно влияет на общую ситуацию.

Военный эксперт Нико Ланге, в свою очередь, считает, что после этого скандала Зеленский и Залужный должны появиться вместе и «положить конец дебатам».

Напомним, канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного вызвали 29 января в Офис президента Украины и сообщили об увольнении.

Сообщалось, что пока официального объявления нет, однако указ президента Украины по этому поводу ожидается до конца недели.