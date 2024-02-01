В Москве рухнула система оплаты городского транспорта после попытки запустить «Чебурнет» 4 1.02.2024, 14:59

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Москва в четверг, 1 февраля, столкнулась с масштабным сбоем оплаты проезда в городском транспорте, который охватил систему метрополитена и автобусные маршруты.

Проблемы начали возникать у пассажиров, оплачивающих поездки с помощью банковских карт, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВТБ — банка, отвечающего за эквайеринг таких транзакций.

По словам москвичей, при попытке оплаты картой приходило уведомление о нехватке средств, несмотря на то что деньги на счетах были. При этом средства с карт списывались, а турникеты в метро не открывались.

Как отмечают «Ведомости», сбой затронул карты большинства крупных банков: не работала оплата «пластиком» Сбера, Райффайзенбанка и «Тинькофф». При этом возможность оплатить проезд картой «Тройка» и билетом «Единый» сохранялась.

О сбое на московском транспорте стало известно спустя два дня после масштабного «блэкаута» в рунете, который затронул миллионы пользователей в России и за рубежом и стал, возможно, крупнейшим в истории зоны.ru.

Во время инцидента, который продолжался несколько часов и который власти объяснили несовершенством ПО, Роскомнадзор распорядился запустить ключевой элемент «суверенного рунета» — национальную систему доменных имен. Соответствующее распоряжение от Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) получили операторы связи. Одновременно РКН дал указание отключить протокол DNSSEC — криптографическую защиту проверки подлинности в системе доменных имен (DNS).

Не исключено, что инцидент с рунетом, оставивший россиян без доступа к сайтам в зоне.ru, был связан с тестовым переходом на национальные DNS-серверы, сказал РБК гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Эта идея раньше неоднократно озвучивалась на государственном уровне, напоминает он. Поручение создать в России независимую от Запада собственную систему DNS — де-факто «отдельный интернет» — еще в 2017 году дал президент Владимир Путин.

Сбой рунета был вызван ошибкой при обновлении ключей для DNSSEC для зоны.ru. А замена ключа для подписи DNSSEC могла быть связана как раз с переходом на национальные DNS, не исключает Цаплин.