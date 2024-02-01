Как улучшить сигнал мобильной связи: два ловких трюка 1 1.02.2024, 16:28

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Слабый сигнал на телефоне может быть по нескольким причинам.

Многие из нас сталкивались с проблемой потери сигнала на своем смартфоне. Но есть несколько простых хитростей, которые могут помочь в такой ситуации.

Эксперт компании Sky Mobile Пьер Коппен предлагает два малоизвестных трюка, способных улучшить сигнал сети на мобильном телефоне. Об этом пишет The Sun.

Как улучшить сигнал сети на телефоне

1. Если вы в пути и пытаетесь поймать мобильный сигнал. Новые телефоны практически всегда хотят подключиться к самой современной сети, например, 5G, даже если ближайшая вышка находится слишком далеко. Здесь необходимо переключаться между разными режимами сети и выбирать наиболее оптимальный.

2. Активация режима полета. Это простое действие может помочь стабилизировать сигнал, если он нестабилен. Просто включите и выключите режим полета (режим самолета), чтобы заставить ваш телефон повторно подключиться к сети. Это должно ускорить нахождения сигнала сети.