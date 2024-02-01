В Украине назвали улицу в честь погибшего в Бахмуте Мирослава Лозовского 1 1.02.2024, 20:04

Мирослав Лозовский

Улица будет носить имя белорусского героя в Ровно.

На заседании комиссии по вопросам наименования городских объектов топонимики, установления памятных знаков на территории Ровенской городской территориальной громады было принято несколько решений о названиях и переименовании.

В частности, было принято решение назвать проектную улицу номер 5 в честь белоруса Мирослава Лозовского.

Друзья Мирослава рассказали «Нашай Ніве», что Полк Калиновского написал прошение в Ровенскую администрацию, его бывшие коллеги написали ходатайство в администрацию и даже не ожидали, что решение будет принято так быстро.

Мирослав Лозовский, один из основателей «Белого легиона» в Беларуси в 1990-е, популяризатор белорусской культуры, погиб 16 мая 2023 года в бою под Бахмутом.