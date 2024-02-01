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В Украине назвали улицу в честь погибшего в Бахмуте Мирослава Лозовского

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  • 1.02.2024, 20:04
В Украине назвали улицу в честь погибшего в Бахмуте Мирослава Лозовского
Мирослав Лозовский

Улица будет носить имя белорусского героя в Ровно.

На заседании комиссии по вопросам наименования городских объектов топонимики, установления памятных знаков на территории Ровенской городской территориальной громады было принято несколько решений о названиях и переименовании.

В частности, было принято решение назвать проектную улицу номер 5 в честь белоруса Мирослава Лозовского.

Друзья Мирослава рассказали «Нашай Ніве», что Полк Калиновского написал прошение в Ровенскую администрацию, его бывшие коллеги написали ходатайство в администрацию и даже не ожидали, что решение будет принято так быстро.

Мирослав Лозовский, один из основателей «Белого легиона» в Беларуси в 1990-е, популяризатор белорусской культуры, погиб 16 мая 2023 года в бою под Бахмутом.

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