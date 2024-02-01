ВСУ показали видео уничтожения двух российских «Градов» из HIMARS 1.02.2024, 20:45

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Видеофакт.

Силы спецопераций ВСУ разведали позиции двух российских реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», после чего они были уничтожены ударами из РСЗО HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба ССО в Telegram 1 февраля, опубликовав видео боевой работы.

Отмечается, что «Грады» российских оккупантов во время воздушной разведки на южном направлении обнаружили военнослужащие 73-го морского центра ССО.

«Наши операторы скорректировали по целям огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения сил обороны. В результате огневого поражения оба «Града» уничтожены», – резюмировали в ССО.