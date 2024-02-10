Увольнение Залужного: Bloomberg назвал новую причину недовольства Зеленского 4 10.02.2024, 8:43

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Чем не устраивал бывший главнокомандующий ВСУ президента Украины?

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный всегда предлагал довольно осторожные планы ведения войны, тогда как президент Украины Владимир Зеленский хотел более решительных действий. Это была одна из причин напряженности между ними, пишет Bloomberg со ссылкой на знающих людей.

Издание отмечает, что когда-то некий чиновник назвал Зеленского «тонкокожим». Но люди, знакомые с военным руководством Украины, говорят, что в отношениях между президентом и главкомом это так не выглядело.

«По крайней мере частично раскол [между Зеленским и Залужным] вращается вокруг того, что Зеленский предпочитает более смелый военный план, который противоречит планам более осторожного Залужного на ближайшие месяцы», – пишет Bloomberg.

Кроме того, в последнее время напряженности между ними добавило публичное признание Залужным патовой ситуации на фронте в Украине. О тупике он писал в своем эссе для The Economist в ноябре. Хотя для многих это казалось лишь констатацией факта, но сама терминология очень не понравилась Зеленскому, отмечает Bloomberg.

«Украинский президент ненавидит слово «пат». Это насыщенный термин, который лежит в основе его споров с [Залужным]», – говорится в публикации.