Медведев устроил истерику из-за назначения Сырского главкомом ВСУ 10.02.2024, 10:00

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И назвал генерала «предателем».

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев в истерической форме прокомментировал назначение Александра Сырского на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

При этом особые эмоции у Медведева вызвал тот факт, что Сырский имеет российские корни.

В этой связи экс-президент РФ назвал Сырского «предателем».

«Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти», – пишет Медведев.

Кроме того, одиозный российский политик также возмущен тем, что что Сырский не встал на сторону оккупантов РФ, хотя сам он родом из России.

«[Сырский] был советским русским офицером, а стал предателем», – написал Медведев.

Напомним, в четверг, 8 февраля, президент Украины сообщил об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим Зеленский назначил Александра Сырского.