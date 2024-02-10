В России заблокировали счета Киркорова 4 10.02.2024, 10:34

5,162

В чем причина?

Счета российского артиста Филиппа Киркорова в трех банках РФ заблокированы по требованию Федеральной налоговой службы, сообщает МК.

В сообщении говорится, что счета артиста заблокированы в связи с задолженностью по страховым взносам.

Отмечается, что артист не выполнил требования об уплате 47 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что бойкот Киркорова, который ему объявили концертные организаторы и руководство телевизионных каналов из-за участия в «голой» вечеринке, похоже, подошел к концу. Например, артиста заметили на очередных съемках «Маски».

Сам певец пока не афиширует свое возвращение на телеканалы РФ. Если раньше он активно вел социальные сети, освещая каждый свой шаг, то теперь это делает крайне редко. Говорят, что ему посоветовали быть предельно осторожным и избегать шумихи.

Напомним, что сразу после объявления бойкота Киркоров улетел в США. Там певца заметили на концерте Мадонны. На днях Киркоров вернулся в Россию.