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Российский нефтяной танкер мгновенно изменил маршрут из-за новых санкций США

  • 10.02.2024, 13:45
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Российский нефтяной танкер мгновенно изменил маршрут из-за новых санкций США

Меры подействовали.

Российский нефтяной танкер совершил почти мгновенный разворот у берегов Португалии после того, как попал под санкции США. Полностью принадлежащее РФ Судно NS Leader направлялось в порт Приморск на Балтийском море, когда 8 февраля были введены санкции, пишет Bloomberg.

Танкер, который должен был загрузить свой следующий груз примерно через 10 дней, уменьшил скорость вдвое, развернулся и изменил пункт назначения на «для заказов», свидетельствуют данные отслеживания судов и информации о судоходстве, собранные агентством.

«Этот разворот подчеркивает тот факт, что меры, которые усиливаются с конца прошлого года, имеют влияние», – говорится в публикации.

Отмечается, что двумя месяцами ранее, также попав под санкции, судно «Виктор Бакаев» совершило такой же маневр в похожем месте, отказавшись от своего рейса к другому российскому нефтяному экспортному терминалу.

Сейчас оно стоит на якоре в Черном море и с тех пор не перевозило ни одного груза.

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