Жены мобилизованных вышли на митинги в Москве и Екатеринбурге 6 10.02.2024, 14:15

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На акциях впервые потребовали прекращения войны против Украины.

Жены и матери российских мобилизованных вышли на очередной протест с требованием о прекращении войны с Украиной.

Митинг в Москве

В столице России состоялась очередная акция родственников мобилизованных. Участники требуют не только возвращения мужчин домой, но и прекращения агрессии против Украины.

Кадры опубликовал российский оппозиционный ресурс SOTA. Символом протеста в РФ стали белые головные уборы. Участники акции в Москве возложили цветы к Могиле неизвестного солдата. Они требовали прекращения войны и возвращения всех мужчин с фронта.

«Извините, мы не будем умирать за эту землю»



На акцию жен мобилизованных явился «фронтовик», который стал спорить с женщинами, требующими вернуть мужей домой



«Извините, мы не будем умирать за эту землю», — ответили ему протестующие.



Видео: SOTAvision pic.twitter.com/MZrN6GHi3E — SOTA (@Sota_Vision) February 10, 2024

«Я за прекращение войны, за остановку всего этого безобразия. Я хочу, чтобы люди жили мирно и в нашей стране, и в других», - отметила одна из участниц.

Солдат Почетного караула, дежуривший у Вечного огня, пригрозил женам мобилизованных, что «возложение цветов прекратится» если те, проведут минуту молчания о военных РФ, ликвидированных в Украине.

Кремль все еще не решается с помощью силовиков разогнать протест, опасаясь, вероятно, ответного восстания мобилизованных на фронте.

Вместо этого власти РФ пошли на хитрую тактику - подослали к протестующим провокаторов, которые устраивают скандалы с участниками и пытаются их убедить, что война - это хорошо и правильно. Особых результатов это не дало. Судя по последним кадрам, протест масштабируется, в нем участвует все больше людей.

Спор с одним из провокаторов, выдававшего себя за военного, попал на видео. Его ложь о том, что в Украине фашисты, а Россия только защищается, были высмеяны.

«Пропагандистов и сюда пригнали! (…) Что прекрасного? Что люди гибнут и у нас, и там (в Украине - ред.)? (...) Мы за то, чтобы вы нашу границу охраняли… Россия на чужой территории! Извините, но мы не хотим умирать за эту (украинскую - ред.) землю» - заявили провокатору участницы.

Российские силовики участниц протеста не трогали. Вместо этого они снова начали «паковать» в автозаки журналистов, чтобы они не показывали россиянам правду о происходящем.

Митинг в Екатеринбурге

В Екатеринбурге также состоялась акция протеста родственников российских мобилизованных.

Митинг закончился для женщин в отделении полиции.

Несколько десятков россиянок решили возложить цветы к монументу «Черный тюльпан». Они объяснили, что таким образом требуют от власти вернуть мобилизованных домой.

При этом спустя некоторое время к памятнику прибыли полицейские и задержали пятерых участников митинга.

«Вы задержали родственников мобилизованных. Среди них две девушки! Вы задерживаете молодых девушек за то, что они помнят историю и вышли напомнить о происходящем обществу», - пожаловались россияне.