ЦАХАЛ нашел оружие и взрывчатку в штаб-квартире агенства ООН по делам палестинских беженцев 10.02.2024, 22:18

UNRWA в секторе Газа было полностью интегрировано в структуры боевиков.

Опираясь на данные разведки, ЦАХАЛ провел рейд в главную штаб-квартиру агентства ООН по делам палестинских беженцев UNRWA. Находки доказывают, что UNRWA в секторе Газа было полностью интегрировано в структуры ХАМАСа, сообщает сайт «Детали».

Об этом рассказала поздно вечером в субботу, 10 февраля, пресс-служба ЦАХАЛа. На протяжении последних двух недель силы ЦАХАЛа продолжали действовать в северной и центральной части сектора Газа. В рейдах принимали участие бойцы 401-й бригады, спецподразделения «Шальдаг», спецподразделения «Шаетет-13» ВМС, спецподразделения «Окец», а также сотрудники ШАБАКа. В ходе этих рейдов было убито около 120 террористов ХАМАС и уничтожено 20 объектов террористической инфраструктуры, том числе, шахты входа в тоннели.

Одна из шахт находилась возле школы UNRWA. Она вела в тоннель, который играл важную роль в передвижениях ХАМАСа и проходил под зданием, которое служит главной штаб-квартирой UNRWA в секторе Газа. Туннель длиной 700 метров залегал на глубине 18 метров и имел несколько дверей, защищенных от взрыва. В ходе рейда там были изъяты самые разнообразные разведывательные активы, которые позволят ЦАХАЛу с большей эффективностью действовать против оставшихся подразделений ХАМАСа. Демонтаж этого тоннеля резко ослабляет разведывательные возможности террористов.

Внутри тоннеля солдаты обнаружили электропроводку, соединенную с главным штабом UNRWA, что прямо указывало на то, что UNRWA осуществляла электроснабжение тоннелей ХАМАСа. Получив эти данные, а также на основе другой разведывательной информации командование ЦАХАЛа приняло решение провести целенаправленный рейд на центральную штаб-квартиру UNRWA, в которой расположены офисы различных гуманитарных и международных организаций.

Рейд оказался результативным. В кабинетах штаб-квартиры было обнаружено большое количество вооружений, включая винтовки, боеприпасы, гранаты и взрывчатку. Документы, найденные в офисах должностных лиц UNRWA, подтвердили, что на самом деле эти офисы использовались террористами ХАМАСа.