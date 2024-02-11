Тайная стратегия Сырского Алексей Мельник, nv.ua

11.02.2024, 9:35

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Александр Сырский

Что задумал новый главком ВСУ?

Относительно ожидаемости назначения Александра Сырского новым главнокомандующим. В принципе, из тех вариантов, которые где-то обсуждались, конечно, одним из первых рассматривалась кандидатура генерала Сырского. Поэтому да, это было ожидаемо. И если коротко сказать о других кандидатурах, то было бы совсем нелогично (о чем говорили некоторые эксперты), что это может быть генерал Кирилл Буданов. При всем уважении его к заслугам и к самому генералу Буданову, но он возглавляет совсем другой профиль деятельности. Поэтому если президент выбирал между этими двумя кандидатурами, то я думаю, что выбор Сырского значительно целесообразнее.

Я бы не стал сильно акцентировать внимание на фактах биографии нового главнокомандующего. Имеется в виду место его рождения и то, что он заканчивал военное заведение, расположенное в Москве. Потому что генерал принадлежит к тому поколению, которое еще училось в советских вузах. По крайней мере, я не видел ни одного аргументированного свидетельства, что его место рождения и образования где-то каким-то образом влияло на его позицию, как не только военнослужащего Вооруженных сил Украины, но также гражданина Украины. Поэтому бы я советовал не пытаться искать скрытые недостатки в его биографии.

Сравнивают сейчас военный опыт Валерия Залужного и Александра Сырского. Они оба имеют чрезвычайно впечатляющие достижения, соответствующий опыт поэтапного прохождения всех ступеней военной службы. Есть разные оценки, мнения относительно того, как рассматривать не сказал бы победы или поражения, но их личная ответственность за те или иные неудачи на линии фронта. Но при этом нельзя игнорировать, что в общественных дискуссиях присутствуют упреки в адрес генерала Сырского о его недостаточном внимании к сохранению жизни военнослужащих. Но сегодня, когда Сырский объявил свои приоритеты, то одним из них назвал сохранение жизни военнослужащих. То есть, он очевидно понимает, что это чуть ли не основной вопрос, который на сегодняшний день волнует всех — начиная от рядового солдата на фронте и заканчивая гражданами Украины, которые даже не имеют родственников на линии фронта.

Относительно того, будет ли изменение стратегии в войне с приходом Сырского. Скажу возможно несколько неожиданную мысль: хорошо, что мы не знаем, какой стратегии планирует придерживаться Сырский. Будем предполагать, что было соревнование стратегий, и между стратегиями Залужного и Сырского победила стратегия Сырского. Еще раз повторюсь — то, что не публикуются детали планов Сырского, это скорее хорошая новость. Потому что мы уже имеем печальный опыт с тем, как накануне наступления детализировано обсуждалась стратегия ВСУ. Возможно это стало одним из катализаторов неудачи украинского наступления, потому что раскрылись детали, которые ни в коем случае не должны были раскрываться. Но что касается этой возможной стратегии Сырского, то хотелось бы надеяться, что эта стратегия не только для того, чтобы она понравилась или же не вызвала никаких вопросов у Верховного главнокомандующего. Хотелось бы, чтобы она была направлена на достижение главной цели этой войны. То есть не просто преследование каких-то краткосрочных политических целей, показать кому-то прогрессивный прогресс украинских Вооруженных Сил, а чтобы эта стратегия четко соответствовала нашей конечной цели.

Классики говорили, что можно выиграть десятки битв, но проиграть войну. Я и мы все надеемся, что стратегия Сырского — не для того, чтобы красиво выиграть несколько битв, а для того, чтобы достичь победы.

Генерал Сырский в трудный момент принимает командование ВСУ. Это всем очевидно, и президент в своих обоснованиях также отметил о том, что момент критический. Его к решению замены главнокомандующего побудило то, что необходимо выйти из этого режима стагнации. Все это говорит о том, что момент действительно критический, тяжелый, есть желание переломить ситуацию. Но насколько личностный фактор будет способствовать выходу из сложной ситуации, по крайней мере пока трудно оценить. Потому что если бы причиной увольнения Залужного было его неэффективное управление, или планирование, управление операциями, то тогда логично было бы предположить, что проблема была в главнокомандующем. Но поскольку никто, даже президент, который такие решения принял, не делал таких заявлений, трудно сказать насколько замена руководителя может помочь решить ту массу проблем, о которых мы и так все хорошо знаем, и о которых в том числе президент Зеленский, и новоназначенный главнокомандующий уже заявили.

В конце я бы счел нужным добавить, что решение, которого боялись, сделано. В ВСУ теперь новый главнокомандующий Александр Сырский. Поэтому сейчас наш общий интерес, чтобы его воспринимать. Надо погасить эмоции и все делать, чтобы были успехи у нового главнокомандующего, потому что это наш общий интерес.

Алексей Мельник, nv.ua