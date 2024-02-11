В крупнейшем отеле российского Тольятти вспыхнул мощный пожар 1 11.02.2024, 9:41

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Пламя охватило 1000 квадратных метров комплекса «Жара».

В российском городе Тольятти в Самарской области произошел масштабный пожар в крупнейшем гостиничном комплексе «Жара».

Об этом сообщает МЧС РФ.

Огонь охватил около 1000 м2 площади отеля. На месте работают 105 пожарных и 29 единиц техники.

В результате пожара пострадали два человека. До прибытия пожарных, из гостиницы самостоятельно эвакуировались 12 человек.

В то же время Telegram-канал Baza сообщает, что из здания эвакуированы 20 человек - все они были участниками фестиваля «Жигулевская миля». Пожар быстро распространялся, поскольку в охваченном огнем здании большое количество деревянных конструкций.