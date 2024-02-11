Россиянин взорвал центр психологической помощи в Элисте и пришедших к нему силовиков 6 11.02.2024, 12:13

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Сотрудника Росгвардии попали в ловушку во время обыска.

В Элисте три сотрудника Росгвардии получили ранения при взрыве в квартире местного жителя, который за день до этого подорвал себя в центре психологической помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Калмыкии.

Силовики пришли в квартиру для обыска, однако перед тем, как они успели начать следственные действия, сработало «неустановленное взрывное устройство».

Информацию подтвердили в управлении СК по Республике Калмыкия. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК).

Обыск должен был пройти в квартире мужчины, который накануне подорвал себя в «Центре психологической помощи», находящемся на цокольном этаже этого же жилого дома. Как уточнил глава администрации города Шафран Тепшинов, речь идет о здании по адресу Клыкова, 77В.

По версии СК, нападавший, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере, пришел в центр в качестве клиента. У него произошел конфликт с сотрудником организации, после чего мужчина активировал взрывное устройство.

Нападавший погиб, еще два человека пострадали, их госпитализировали. По данным ТАСС, из дома, где произошел взрыв, эвакуировали 30 человек. В самом здании пострадали внутренние перегородки, остекление и дверные проемы.

СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего в центре, однако не уточняется, по какой статье.

SHOT и Baza пишут, что нападавшего звали Сергей. По данным SHOT, ранения получили учредитель центра «Альтернатива», главный внештатный педагог-психолог в сфере образования министерства науки Калмыкии Намджил Яманова и ее муж Герман.