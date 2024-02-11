В Украине впервые уничтожен новейший российский комплекс С-350 1 11.02.2024, 13:18

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«Витязь» развалился, наехав на мину.

В Украине впервые развалилась «новейшая» ПВО РФ - комплекс 50Р6А С-350, который армия России определяет как «Витязь».

Оружие повреждено в результате наезда на противотанковую мину ТМ-62, заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Данный комплекс среднего радиуса действия российский ВПК рожал с 2007 по 2020-й, имея наработки еще со времен СССР, когда задумались над заменой ЗРК-Бук. А когда родили, за 2 года смогли произвести всего 6 ПУ», - пояснил аналитик уникальность машины.

Коваленко считает, что появление такой «редкости» в Украине может указывать на неприятный для оккупантов факт: России начинает критически не хватать линейки среднего радиуса действия РОВ в зоне боевых действий.

Он показал, как сейчас выглядит «победоносное» оружие врага.

«Как бы там ни было, а... с почином! Конечно, было интереснее, если бы был затрофей, но и так прекрасно тоже!», - подытожил он.