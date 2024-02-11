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Зеленский отправил в отставку генерала, отвечавшего за белорусское направление

  • 11.02.2024, 15:02
Зеленский отправил в отставку генерала, отвечавшего за белорусское направление
Генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль.
Фото: Генеральний штаб ВСУ

Кто назначен на должность Наева?

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Объединенных сил ВСУ генерала Юрия Содоля.

Командование Объединенных сил ВСУ отвечает в том числе за белорусское направление.

Генерал-лейтенант Сергей Наев, ранее занимавший эту должность, был отправлен в отставку.

Сергей Наев

Наев занимался укреплением оборонительных рубежей и позиций на границе с Беларусью, неоднократно высказывался по поводу вероятности нового нападения с белорусской территории.

53-летний генерал-лейтенант Юрий Содоль ранее командовал морской пехотой. В 2022 году получил звание «Героя Украины».

Отставка Наева произошла в рамках масштабных кадровых перестановок в руководстве ВСУ. 8 февраля Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место Александра Сырского, ранее возглавлявшего Сухопутные войска. Вместо Сырского Сухопутные войска ВСУ возглавил Александр Павлюк.

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