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Макрон внезапно отменил визит в Украину

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  • 11.02.2024, 15:17
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Макрон внезапно отменил визит в Украину
Эммануэль Макрон
Фото: Getty Images

В чем причина?

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит в Украину. Поездка должна была состояться 13-14 февраля.

Об этом сообщает Challenges.

В Елисейском дворце говорят, что визит Макрона был отложен по соображениям безопасности. Как пишет издание, такое решение вызвало множество вопросов как у французских, так и у украинских дипломатов.

Французско-украинская деловая ассоциация Medef International также отменила визит в Украину.

Challenges отмечает, что Макрон сначала должен был посетить Одессу, а затем отправиться в Киев. Французский президент также должен был объявить о создании фонда в 200 млн евро, выплачиваемого в виде пожертвований для гражданских проектов.

Кроме того, ожидалось, что Макрон официально огласит о приходе Французского агентства развития (AFD) в качестве координатора французской помощи Украине.

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