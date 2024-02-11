Зеленский сделал кадровые перестановки в командовании ВСУ 1 11.02.2024, 16:38

В Украине продолжается масштабное обновление высшего руководящего состава армии.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Наев сообщил, что узнал о своей отставке из СМИ. Он поблагодарил всех генералов, офицеров, сержантов и солдат за «самоотверженную службу», «слаженную работу» и «доверие и поддержку». На этой должности Наев находился с 2020 года. «Это было сложное время. Один из самых трудных периодов истории Украины. И вместе с вами мы с достоинством прошли этот путь», — отметил он.

Содоль ранее был командующим морской пехоты ВМС ВСУ. После начала полномасштабной войны получил звание Героя Украины за спасение сотен солдат и организацию успешного контрнаступления в боях за Волноваху. Также участвовал в обороне Мариуполя.

Кроме Наева, был уволен командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Максим Миргородский. Вместо него Зеленский назначил Игоря Скибюка. Военный имеет звание бригадного генерала и Героя Украины. Скибюк известен тем, что командовал подразделениями, освободившими Изюм и другие населенные пункты в Харьковской области в 2022 году.

Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ стал Александр Павлюк, до этого занимавший пост первого замминистра обороны. Он сменил Александра Сырского, которого Зеленский назначил главкомом ВСУ несколько дней назад вместо Валерия Залужного. После вторжения России, в марте 2022 года, Павлюк возглавил Киевскую областную администрацию, которая была отмечена за успешную организацию обороны Киева и прилегающих районов. В мае перешел на службу в Минобороны.

Также Зеленский назначил генерал-майора Игоря Плахуту командующим Силами территориальной обороны ВСУ. Ранее этот пост занимал Анатолий Баргилевич, который недавно стал начальником Генштаба вместо Сергея Шапталы. Плахута был замом и «правой рукой» Сырского, когда тот командовал оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица».

Накануне Зеленский назначил заместителей главкома ВСУ. Полковник Вадим Сухаревский будет заниматься направлением беспилотных систем и развитием применения дронов, а полковник Андрей Лебеденко — инновациями и «технологическим компонентом» армии.

Новыми заместителями начальника Генштаба ВСУ стали бригадный генерал Владимир Горбатюк, которому поручили отвечать за оперативную работу, деятельность штабов и планирование; бригадный генерал Алексей Шевченко — ему вверили логистику; и бригадный генерал Михаил Драпатый — его главной обязанностью будет подготовка и тренировка военных.

Зеленский объяснил кадровые перестановки «стагнацией ВСУ на фронте и необходимостью перезагрузки генералитета». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что новый главком ВСУ должен провести аудит около 1 млн мобилизованных и определить, сколько еще человек необходимо привлечь на службу.