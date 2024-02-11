«Арсенал» одержал крупнейшую гостевую победу в чемпионате Англии в своей истории 11.02.2024, 19:43

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Лондонский клуб выиграл четвертый матч подряд.

«Арсенал» разгромил в гостях «Вест Хэм» в лондонском дерби в 24-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч на арене «Вест Хэма» завершился со счетом 0:6. Голы забили Вильям Салиба (32-я минута), Букайо Сака (41 — с пенальти и 63), Габриэл Магальяйнс (44), Леандро Троссард (45+2) и Деклан Райс (65).

«Арсенал» впервые вел 4:0 после первого тайма с февраля 2011 года, когда он сыграл вничью с «Ньюкаслом» (4:4).

«Вест Хэм» потерпел самое крупное поражение на своем поле в АПЛ, а «Арсенал» одержал крупнейшую гостевую победу в турнире в своей истории.

В этом сезоне впервые с 1960 года две разные команды АПЛ выиграли в гостях с разницей шесть мячей или больше. В сентябре «Ньюкасл» разгромил на выезде «Шеффилд» со счетом 8:0.

Норвежский игрок «Арсенала» Мартин Эдегор стал первым футболистом в АПЛ с сезона 2003/04, который сделал в одном матче более ста пасов (107), как минимум пять голевых моментов (7) и две результативные передачи.

«Арсенал» выиграл четвертый матч подряд и занимает третье место в турнирной таблице. «Вест Хэм» продлил безвыигрышную серию до пяти встреч и находится на восьмой строчке.