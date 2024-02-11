Генсек НАТО назвал опасными слова Трампа об отказе защитить от России 4 11.02.2024, 21:15

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Йенс Столтенберг

Экс-президента США обвинили в подрыве безопасности НАТО.

Обсуждение того, что одна страна НАТО не придет на помощь другой в случае нападения, угрожает альянсу, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, передает Reuters.

«Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску», — сказал он.

Генсек НАТО пообещал, что «любое нападение на НАТО будет встречено совместным и решительным ответом».

Так Столтенберг отреагировал на слова бывшего президента США Дональда Трампа. Он поделился содержанием встречи с лидерами НАТО во время своего первого президентского срока. Политик рассказал, что президент «одной из больших стран» спросил его, получит ли защиту от нападения России та страна, которая не выполнила план альянса по тратам на оборону. «Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы дал им делать все, что они, черт возьми, захотят», — сказал Трамп.

По его словам, после этой беседы «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».