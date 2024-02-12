СМИ: Росавиация поддержала ВСУ 3 12.02.2024, 9:47

12,004

Фото: russianplanes.net

ФСБ обвиняет агентство в «угоне» почти 60 самолетов и вертолетов, часть из них оказалась в Украине.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ возбудила уголовные дела против руководства Росавиации из-за незаконного вывода за рубеж 59 самолетов и вертолетов, рассказали «Известиям» два источника, близких к правоохранительным органам, и подтвердил собеседник в Минтрансе.

По их словам, как минимум три вертолета Ми-8 после этого принимали участие в войне на стороне Украины, а транспортные Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить.

В рамках этого дела 7 февраля в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве прошли обыски. Сотрудники ФСБ и МВД занимались выемкой документов в кабинетах двух чиновников агентства: и.о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева.

«В ходе мероприятий были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учета воздушных судов», — отметил один из собеседников издания.

В итоге ФСБ завела уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) в отношении Козырева, Бывалиной и ее бывшего заместителя Анны Жильцовой, которую уволили из агентства в июне 2023 года. По словам источника «Известий», поводом для увольнения последней мог стать антивоенный плакат на рабочем месте и негативное отношение к войне.

Также против Бывалиной возбуждено дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК). По первому делу Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание в виде ареста до трех месяцев, а по второму — лишение свободы до семи лет.

Поводом для возбуждения уголовных дел послужила проверка деятельности Росавиации по государственной регистрации гражданских воздушных судов, которую Минтранс провел в июле прошлого года. Проверка показала, что после начала войны сотрудники агентства сняли с регистрации самолеты и вертолеты, нарушая Указы президента РФ от 1 и 8 марта 2022 года № 81 и № 100, а также постановления правительства № 311 и № 312.

По словам источника в Минтрансе, сотрудники Росавиации выводили технику из Госреестра гражданских воздушных судов без полного комплекта документов, а также предоставляли противоречивую и недостоверную информацию о нахождении бортов за пределами России.

Из 59 незаконно выведенных из-под российской юрисдикции воздушных судов 36 были проданы. Покупателями 21 борта стали резиденты государств, не входящих в ЕАЭС, восемь из которых были реализованы в «недружественные» страны. При этом суда вылетали из России под предлогом чартерных рейсов или других программ и должны были вернуться обратно, подчеркнул собеседник в Минтрансе. По его словам, ни временный, ни постоянный вывоз бортов не оформлялся.

Именно эта история стала основной причиной отставки в сентябре 2023 года руководителя Росавиации Александра Нерадько, говорят источники «Известий» в Минтрансе. Бывший глава агентства также может стать фигурантов этого уголовного дела, не исключают они.