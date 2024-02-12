Президентские выборы в Финляндии выиграл Александр Стубб: что о нем известно 2 12.02.2024, 10:03

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Он обещал не говорить с Путиным до конца войны в Украине.

Победителем второго тура выборов президента Финляндии стал кандидат от Национальной коалиционной партии, экс-премьер страны Александр Стубб. По итогам обработки 100% бюллетеней он получил 51,6% голосов, а его соперник, бывший глава МИД страны Пекка Хаависто — 48,4%. Явка избирателей составила 70,7%, пишет The Moscow Times.

Хаависто признал поражение и поздравил Стубба с победой. «Я верю, что теперь у Финляндии будет хороший президент республики», — сказал экс-министр иностранных дел. Он назвал Стубба опытным и компетентным человеком для руководства страной.

В 2017 году новый президент Финляндии покидал большую политику и обещал в нее не возвращаться. Но он изменил свое решение после полномасштабного вторжения России в Украину.

55-летний Стубб, занимавший пост премьера Финляндии в 2014–2015 годах, заявил, что страна находится «на пороге новой эры». После своего избрания он подчеркнул, что не видит возможности «политического диалога» с президентом РФ Владимиром Путиным, пока Москва ведет войну против Украины.

«Конечно, я надеюсь на мир, но мне кажется, что путь к миру можно найти только через поле боя. На данный момент нам просто нужно оказать сильную поддержку Украине», — сказал Стубб. Он напомнил о вступлении Финляндии в НАТО и допустил, что «в случае возникновения сложной ситуации» через страну будет транспортироваться ядерное оружие.

При этом Стубб сомневается, что Россия может «проверить границы НАТО на прочность». По его мнению, Москва «уже проиграла» в войне против Киева, потому что Украина станет членом ЕС и «рано или поздно» присоединится к НАТО.

В то же время, по его словам, война в Украине зашла в тупик и потому Финляндии следует активизировать поддержку Киева с помощью финансов, оружия, а главное — боеприпасов. К началу 2024 года Финляндия уже оказала помощь Украине на сумму 1,6 млрд евро. Из них на вооружения пришлось 1,4 млрд, подсчитал Кильский институт.

Помимо прочего, Стубб является сторонником передачи замороженных активов России на восстановление Украины. К решению этого вопроса он предлагает привлечь Европейский инвестиционный банк.