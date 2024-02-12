Израиль объявил об освобождении двух заложников в Рафахе 12.02.2024, 10:21

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Их похитили из кибуца Нир-Ицхак 7 октября 2023 года.

Армия обороны Израиля в ночь на 12 февраля сообщила об освобождении двух заложников, которых джихадисты удерживали в городе Рафах на юге сектора Газа. По информации ЦАХАЛ, это произошло в результате совместного рейда военных, сотрудников спецслужбы «Шин Бет» и израильских полицейских.

60-летний Фернандо Симон Марман и 70-летний Луис Хар были похищены боевиками палестинского движения ХАМАС, признанного террористическим в США и ЕС, 7 октября из кибуца Нир-Ицхак на юге Израиля. Освобождённые заложники доставлены в больницу в «хорошем состоянии», говорится в сообщении ЦАХАЛ

Израильские военные сообщили также о нанесении «серии ударов» по объектам ХАМАС в центре Рафаха. Каких-либо подробностей об атаках в сообщении ЦАХАЛ не приводится.