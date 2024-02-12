В Литве рассматривают поправки в закон, которые затронут и белорусов 6 12.02.2024, 11:37

6,016

Подробности.

В Сейм Литвы будут внесены поправки к законам, предлагающие еще на один год продлить национальные санкции, применяемые к гражданам России и Беларуси, а также ужесточить проверку въезжающих в страну белорусов, пишет Delfi.lt.

Предложение еще на один год продлить ограничения, действующие в отношении граждан России, и ужесточить проверку прибывающих в Литву граждан Беларуси, на прошлой неделе одобрило правительство.

В проекте предусматривается, что в случаях пересечения границы гражданами Республики Беларусь по шенгенской визе сотрудники Службы охраны государственной границы обязаны дополнительно оценить риски и при необходимости провести более детальную проверку.

Как и в предыдущем решении, поправки в закон предусматривают ограничения на выдачу виз россиянам и белорусам. Исключения предусмотрены для лиц, которые являются членами семей граждан Литвы или других стран Европейского союза (ЕС), членами экипажей, осуществляющих международные перевозки.

Также ограничения не коснутся лиц, приезжающих в Литву по гуманитарным соображениям.

В законопроекте также предлагается уточнить, что ограничительная мера будет распространяться на юридических лиц, бенефициарами которых являются граждане России, независимо от того, имеют ли они временный или постоянный вид на жительство в Литве.

Весной прошлого года Сейм ввел национальные санкции против граждан России и Беларуси. Законопроект об ограничительных мерах из-за военной агрессии против Украины ужесточил порядок предоставления постоянного или временного вида на жительство, выдачи виз и запретил передвижение граждан России через внешнюю границу ЕС.