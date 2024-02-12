Reuters: Украина готовит военный «сюрприз» России 1 12.02.2024, 16:48

11,162

На 1000 километров.

Украина будет производить тысячи БПЛА дальнего радиуса действия, способных наносить удары вглубь территории России в 2024 году, и уже имеет до 10 компаний, производящих беспилотники, которые могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом в интервью информационному действу агентству Reuters заявил министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров.

«Растет категория дальнобойных беспилотников-камикадзе с дальностью полета 300, 500, 700 и 1000 километров. Два года назад такой категории не существовало... вообще», — заявил он.

В отличие от России, где в производстве беспилотников доминирует государство, в Украине подавляющее большинство производителей — частные. По словам Федорова, только одна из 10 компаний, чьи дроны могут долетать до Москвы и Санкт-Петербурга, является государственной.

Федоров согласен с мнением начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова, что Киев достиг «определенного паритета» с Москвой в производстве БПЛА дальнего радиуса действия.

«Нам идти действовать антибюрократическим путем. В этом суть прорыва в войне технологий. Мы собираемся и дальше делать ставку на это, работать в этом направлении, потому что технологии действительно могут нас спасти», — считает министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины.

По словам Федорова, с начала 2023 года Украина подготовила 20 000 операторов БПЛА, этим занимается 20 школ.

В целом в прошлом году было заключено контрактов на более 300 000 дронов различных типов и более 100 000 отправлено на фронт, сказал он, добавив, что эти цифры не включают поставки добровольцев, которые, по его словам, внесли «значительный вклад».

«Мы убрали налоги на комплектующие БПЛА, упростили процедуру заключения контрактов и процедуру вывода из эксплуатации, - сказал он. - Другими словами, мы взяли все блокировки, с которыми столкнулись компании частного сектора, и устранили их за шесть месяцев, приняв все необходимые законы и постановления».

Украинская индустрия дронов в значительной степени зависит от комплектующих из зарубежных стран, включая Китай, который является союзником России. Федоров сообщил, что предпринимаются усилия по локализации производства комплектующих.

«Вот почему я думаю, что если мы продолжим эту тенденцию, к концу этого года у нас будет много компаний, которые уже производят более 50% своих компонентов на месте».

Частный сектор также сдерживался государственной монополией на производство боеприпасов для дронов. По его словам, Украина приняла постановление о прекращении этой государственной монополии три месяца назад, а затем приостановила отдельную монополию на производство артиллерийских снарядов и ракет.

«За последние три месяца более 20 компаний уже прошли испытания и теперь могут дать боеприпасы государству», - сказал он.