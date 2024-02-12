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В Украине ликвидировали сразу нескольких российских офицеров с высокими званиями

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  • 12.02.2024, 15:43
  • 5,978
В Украине ликвидировали сразу нескольких российских офицеров с высокими званиями

Обнародованы фотографии оккупантов.

Силы обороны Украины продолжают наносить потери оккупационной армии. В частности, стало известно о ликвидации нескольких российских военных, которые пришли с войной на украинскую землю.

Успешная ликвидация врагов

Как сообщает украинский офицер, военный блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», в список «успешно демобилизованных» вошли:

• командир батальона майор Экчебеев Амаду;

• капитан полиции Каширихин Юрий;

• лейтенант Стребков Кирилл;

• лейтенант Гасимов Яшар;

• лейтенант Уринов Петр.

Также Анатолий Штефан обнародовал фото ликвидированных захватчиков.

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