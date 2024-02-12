В Украине ликвидировали сразу нескольких российских офицеров с высокими званиями

В Украине ликвидировали сразу нескольких российских офицеров с высокими званиями4
- 12.02.2024, 15:43
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Обнародованы фотографии оккупантов.
Силы обороны Украины продолжают наносить потери оккупационной армии. В частности, стало известно о ликвидации нескольких российских военных, которые пришли с войной на украинскую землю.
Успешная ликвидация врагов
Как сообщает украинский офицер, военный блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», в список «успешно демобилизованных» вошли:
• командир батальона майор Экчебеев Амаду;
• капитан полиции Каширихин Юрий;
• лейтенант Стребков Кирилл;
• лейтенант Гасимов Яшар;
• лейтенант Уринов Петр.
Также Анатолий Штефан обнародовал фото ликвидированных захватчиков.