Сейм Литвы перенес рассмотрение законопроекта об ужесточении проверок граждан Беларуси

Сейм Литвы перенес рассмотрение законопроекта об ужесточении проверок граждан Беларуси1
- 12.02.2024, 23:03
Проект закона предусматривает дополнительные проверки граждан Беларуси на границе.
Сейм Литвы 12 февраля перенес на весеннюю сессию рассмотрение законопроекта о продлении ограничений в отношении граждан Беларуси и России. Об этом сообщает сайт литовского парламента.
Проект закона предусматривает дополнительные проверки граждан Беларуси на границе с Литвой.
В частности, белорусов, прибывающих по шенгенской визе, будут проверять на предмет угрозы общественному порядку, внутренней безопасности, здоровью населения и международным отношениям.
Пограничники будут принимать решение «о дополнительном досмотре гражданина Беларуси на второй линии контроля в пунктах пропуска». Как утверждается, это связано с ростом активности «белорусских спецслужб, которые используют своих граждан в Литве».