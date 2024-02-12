Сейм Литвы перенес рассмотрение законопроекта об ужесточении проверок граждан Беларуси 1 12.02.2024, 23:03

Проект закона предусматривает дополнительные проверки граждан Беларуси на границе.

Сейм Литвы 12 февраля перенес на весеннюю сессию рассмотрение законопроекта о продлении ограничений в отношении граждан Беларуси и России. Об этом сообщает сайт литовского парламента.

Проект закона предусматривает дополнительные проверки граждан Беларуси на границе с Литвой.

В частности, белорусов, прибывающих по шенгенской визе, будут проверять на предмет угрозы общественному порядку, внутренней безопасности, здоровью населения и международным отношениям.

Пограничники будут принимать решение «о дополнительном досмотре гражданина Беларуси на второй линии контроля в пунктах пропуска». Как утверждается, это связано с ростом активности «белорусских спецслужб, которые используют своих граждан в Литве».