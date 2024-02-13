Картинка-иллюзия от Илона Маска вызвала ажиотаж в сети 13.02.2024, 1:04

Внимательные подписчики бизнесмена раскрыли секретное послание.

Американский бизнесмен, владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск опубликовал 11 февраля пост с картинкой-иллюзией с бегущими щенками и вызвал ажиотаж среди пользователей.

Сначала не все поняли, что скрывалось на этом изображении с милыми щенками. Однако внимательные подписчики Маска позже раскрыли секретное послание, которое он зашифровал в этой картинке, о чем сообщили в комментариях.

Увидеть скрытый смысл можно, если прищуриться и отодвинуться от экрана, также можно просто посмотреть на изображение сбоку или уменьшить его.

При таком рассмотрении закодированное сообщение становится очевидным: из белых пятен на мордашках и различных частях тела животных вырисовываются в два ряда слова — Send Nudes («Отправь нюдсы», т.е. обнаженные снимки).

Интернет-сообщество оценило юмор миллиардера, о чем свидетельствуют более 81 миллиона просмотров и свыше 435 тысяч лайков, поставленных этому посту. Многие пользователи пошутили в комментариях, что тоже любят щенков.