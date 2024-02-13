СМИ: Вспыхнул Московский НПЗ 13 13.02.2024, 8:06

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Над столицей России — огромное зарево.

В районе Московского НПЗ в Капотне наблюдается огненное зарево, сообщает The Moscow Times.

Видео опубликовал телеграм-канал Shot.

Жители московских районов Капотня, Марьино и Братеево рассказали, что около 02:30 ночи увидели огненное зарево в небе.

Некоторые очевидцы утверждают, что на место спешили скорая и две пожарные машины, но в московском управлении МЧС нам рассказали, что «действующих пожаров на территории Москвы нет»

С прошлого года беспилотники с камерами проводили разведку территории вокруг крупнейшего в Москве нефтеперерабатывающего завода. Последний раз квадрокоптер заметили рядом с НПЗ «Газпромнефти» в Капотне в августе 2023 года. Тогда полицейские обнаружили на дроне видеокамеру.

Также в начале марта прошлого года полицейские задержали 37-летнего мужчину, который занимался фотосъемкой в районе НПЗ на улице Капотня. Выяснилось, что он уроженец Украины и приехал в Россию незадолго до начала войны.

НПЗ «Газпромефти» в Капотне обеспечивает 40% потребностей Москвы в бензине и 50% в дизельном топливе, а также является основным поставщиком топлива для столичных аэропортов. Фактически топливом этого НПЗ заправляется каждый третий автомобиль в Москве.

Напомним, что министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров заявил о том, что ВСУ готовят массированные удары по Москве и Санкт-Петербургу с помощью дронов.