Армия Азербайджана открыла огонь на границе с Арменией 1 13.02.2024, 8:11

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Среди армянских военных есть погибшие и раненые.

Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь на границе с Арменией, передает RusNews.

Среди солдат вооруженных сил Армении есть раненые и погибшие, сообщили в Минобороны Армении.

Обстрел из стрелкового оружия по району Неркин Ханд начался 13 февраля в 05:30.

«13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд, в результате чего, по предварительным данным, у армянской стороны есть раненые», — заявляют в Минобороны Армении.

В результате перестрелки с азербайджанской стороны армянская сторона потеряла двух военнослужащих, также есть раненые. Количество раненых пока не уточняются.