Для пива нашли неожиданное применение в уборке доме 13.02.2024, 9:20

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Напиток действует мгновенно.

Если на ваш ковер попал случайный напиток или пролитый кофе, вы знаете, насколько стойкими могут быть эти пятна. Если вы устали безуспешно оттирать остатки чая с ковра или коврика, специалисты порекомендовали довольно необычное чистящее средство.

Отбросьте дорогие средства для чистки ковров и самодельные снадобья, пора открыть банку пива, пишет Mirror.

Как почистить пятна на ковре - лайфхак с пивом

Эксперты по чистке The Rugs говорят, что все, что вам нужно сделать, это капнуть небольшую каплю пива (акцент на маленькую, остальным вы сможете насладиться позже) на пятно и слегка втереть его в ковер тканью, чтобы увидеть почти немедленный результат. Для более сложных пятен вам, возможно, придется приложить некоторые усилия для очистки.

Как только пятно исчезнет, промойте ковер небольшим количеством воды и высушите его.

«Когда дело доходит до удаления пятен и пятен, очень важно действовать как можно быстрее, чтобы удалить пятно с минимальными хлопотами», — сказал Эмре Эзер, директор The Rugs.

Использование решений, которые есть у вас дома, и использование этих полезных приемов позволит вам немедленно реагировать и продлит срок службы ваших ковров.

Если после «Сухого января» о том, чтобы налить пиво во что-либо кроме рта, просто не может быть и речи – всегда можно попробовать соль. Специалисты советуют насыпать щедрое количество поваренной соли на только что испачканный участок и оставить на час для впитывания жидкости.

«Как только ковер высохнет, вы можете пропылесосить или смести соль, чтобы открыть чистую поверхность без пятен», — говорится в заявлении The Rugs.

Этот прием эффективно работает на мокрых коврах с новыми пятнами. Фактически, как только пятно высохнет, вам придется прибегнуть к другим методам.

WD-40, часто используемый в автомобилях, также может быть эффективным средством для удаления пятен с ковров. Просто нанесите раствор на загрязненный участок на 20–30 секунд, затем тщательно промойте влажной губкой в течение минуты, а затем высушите полотенцем.