Положительное сальдо внешней торговли Беларуси рухнуло почти в 10 раз 3 13.02.2024, 10:17

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Шокирующая статистика.

Нацбанк подвел итог внешней торговли Беларуси в 2023 году. Благодаря услугам общее сальдо сохранилось положительным и составило $480,7 млн. В позапрошлом году было $4,6 млрд – в 9,5 раз больше.

В прошлом году страна экспортировала товаров и услуг на $47,9 млрд, импортировала – на $47,4 млрд. Импорт рос значительно быстрее экспорта: 12,1% против 2,1%. В результате сальдо, хотя и осталось положительным, однако рухнуло с $4,6 млрд до $480,7 млн.

Все испортила торговля товарами. Если в позапрошлом году Беларусь продала за границу больше, чем купила, то в 2023 году – наоборот. Сальдо было плюс $385 млн, стало минус $2,4 млрд. Экспорт вырос на 4,6%, а импорт – на 12%.

Импорт услуг также вырос существенно, на 12,7%, а экспорт упал на 7,9%. Однако сальдо все еще осталось положительным и спасло общий показатель внешней торговли.

Ранее Белстат подсчитал, что в прошлом году Беларусь продала за рубеж товаров на $40,2 млрд, а купила – на $43,3 млрд. Отрицательное сальдо образовалось прежде всего из внимания на торговлю со странами вне СНГ: импорт оттуда вырос на 29% год к году.

Что так активно покупала Беларусь в государствах «дальней дуги», неизвестно. Статистическое ведомство скрывает информацию о том, с какими государствами и чем именно торгует наша страна.